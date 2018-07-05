В Рязани открылась выставка художников из Коломны. Фото

В четверг, 5 июля, в Рязанском художественном музее имени Пожалостина открылась первая персональная выставка коломенских художников Тамилы Шелест и Анатолия Червякова. Экспозиция состоит из тканевых полотен, оформленных в технике батик и керамических изделий из обожженной и глазированной глины.
Главные темы выставки — народная культура, византийские мотивы, библейские образы и явления природы. На открытие пришли заинтересованные посетители, творческие люди города, сотрудники музея и друзья художников.
«Большое всем спасибо! Мы очень рады, что столько народа пришло на нашу выставку. Спасибо огромное!», — отметила художница Тамила Шелест.
«Конечно же то, что мы выставлены в музее, бодрит. И работы кажутся какими-то другими в этом пространстве. Рядом висит Айвазовский, что сильно обязывает! Поэтому мы старались насколько могли».
Выставка работает с 5 по 26 августа 2018 года в художественном музее по адресу: Рязань, улица Свободы, 57.
Вход с 11:00 до 18:00, по четвергам до 20:00, кроме понедельника и первой пятницы месяца. Телефон для справок
Справка
Тамила Шелест и Анатолий Червяков — супружеская пара художников. Шелест родилась в 1956 году в Днепропетровской области, Украина.
Закончила Днепропетровское художественное училище имени Вучетича и Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной. Работает в технике батик.
Червяков родился в 1948 году в городе Коломне Московской области. Закончил Абрамцевское художественно-промышленное училище имени В.И. Мухиной. Занимается керамикой, работает с глиной.