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13:04, 5 июля 2018 150
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В Рязани откроется фотовыставка Тищенко «Старый город»

В Рязани откроется фотовыставка Тищенко «Старый город»

В четверг, 5 июля, в библиотеке имени Есенина откроется фотовыставка «Старый город». Здесь представят 30 работ члена рязанской организации союза фотохудожников России Константина Тищенко, посвященных Рязани и истории города.

Выставка станет частью серии фотографий «Город.Ночь», которую автор создает на протяжении 11 лет.

«В преддверии празднования Дня города хочу подарить рязанцам и нашим гостям позитивные эмоции и необычные впечатления, — отметил Константин Тищенко. — Я был бы рад, если выставку посмотрели бы и те, от чьих решений зависит, какой Рязань будет в будущем, и через снимки, возможно, чуточку иначе взглянули и оценили самобытность нашего удивительного старого русского города».

Выставка продлится до 5 августа, ее можно будет посетить с 11:00 до 19:00 с понедельника по пятницу, и в субботу с 10:00 до 18:00. Вход свободный.


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