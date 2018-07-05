В четверг, 5 июля, в Москве открылся первый Международный конгресс по кибербезопасности. Его участниками стали более 2 200 делегатов из 51 страны мира.
В деловой программе панельные дискуссии и сессии, посвященные вызовам киберпространства. В них примут участие представители федеральных органов власти, руководители крупнейших российских и иностранных компаний, вендоры продуктов и услуг кибербезопасности, признанные эксперты в этой области.
Среди участников конгресса: президент Интерпола Мэн Хунвей, вице-премьер Максим Акимов, гендиректор IBM Security Марк ван Задельхоф, вице-президент Visa Inc. Пенни Лейн, вице-президент Huawei Technologies Co. Мика Лауде, глава Центра по кибербезопасности ВЭФ Троелс Оертинг.
Тематические и технические сессии проведут компании Microsoft, Cisco, Huawei, IBM, Лаборатория Касперского, BI. ZONE, Интерпол.
На конгрессе состоится сессия ВЭФ, на которой обсудят организацию международного сотрудничества как метода борьбы с глобальной преступностью.
В рамках форума Сбербанк совместно с дочерней компанией BI. ZONE представит годовое аналитическое исследование «Threat Zone 17/18: новые вызовы цифрового мира».
Исследование содержит обзор основных направлений действий киберпреступности, прогнозы на ближайшее будущее, а также основные рекомендации по защите от приведенных в исследовании киберугроз. Помимо аналитики, в отчете собраны реальные примеры и кейсы.
Международный конгресс по кибербезопасности — глобальный отраслевой форум, организатором которого выступает ПАО Сбербанк при поддержке АНО «Цифровая экономика» и Ассоциации банков России. Проходит с 5-6 июля в Конгресс-центре Центра международной торговли.