Узбекистанец попытался дать взятку рязанскому полицейскому. Об этом сообщил
По данным следствия, 27 июня сотрудники полиции остановили автобус с находившимися в нем иностранцами. В ходе проверки у них не нашли документов, подтверждающих право на пребывание в России.
Чтобы избежать административной ответственности, один из уроженцев Узбекистана предложил сотруднику полиции 28 тысяч рублей.
Полицейский доложил руководству о коррупционном преступлении.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ. Подозреваемого арестовали.