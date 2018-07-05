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10:30, 5 июля 2018 524
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Узбекистанец попытался дать взятку рязанскому полицейскому

Узбекистанец попытался дать взятку рязанскому полицейскому

Узбекистанец попытался дать взятку рязанскому полицейскому. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, 27 июня сотрудники полиции остановили автобус с находившимися в нем иностранцами. В ходе проверки у них не нашли документов, подтверждающих право на пребывание в России.

Чтобы избежать административной ответственности, один из уроженцев Узбекистана предложил сотруднику полиции 28 тысяч рублей.

Полицейский доложил руководству о коррупционном преступлении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ. Подозреваемого арестовали.


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