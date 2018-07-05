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8:36, 5 июля 2018 843
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Утренний обзор рязанских пробок: 5 июля

Утренний обзор рязанских пробок: 5 июля

Утром в четверг, 5 июля, на дорогах Рязани образовалось несколько серьезных заторов. Вновь водителям придется постоять на Солотчинском мосту.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробка растянулась на километр — в сторону города, и на полтора — в сторону Шумаши. Скорость потока не превышает семи километров в час.

На улице Циолковского образовался серьезный затор из-за аварии с маршруткой. Он начинается от Рязанского колледжа электроники до перекрестка с улицей Новой. Автомобили двигаются со скоростью не более трех километров в час.

Пробка на Северной окружной начинается от 1-го Борковского карьера в сторону Канищева. Затруднено и движение по улице Бирюзова: на некоторых участках дороги скорость потока не превышает трех километров в час.

Стоит и Приокский путепровод в сторону Московского шоссе. Машины двигаются не быстрее пяти километров в час.

Небольшие заторы собрались на улицах Каширина и Дзержинского, а также на Первомайском проспекте в сторону центра города.


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