Утренний обзор рязанских пробок: 5 июля

Утром в четверг, 5 июля, на дорогах Рязани образовалось несколько серьезных заторов. Вновь водителям придется постоять на Солотчинском мосту.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробка растянулась на километр — в сторону города, и на полтора — в сторону Шумаши. Скорость потока не превышает семи километров в час.
На улице Циолковского образовался серьезный затор из-за
Пробка на Северной окружной начинается от 1-го Борковского карьера в сторону Канищева. Затруднено и движение по улице Бирюзова: на некоторых участках дороги скорость потока не превышает трех километров в час.
Стоит и Приокский путепровод в сторону Московского шоссе. Машины двигаются не быстрее пяти километров в час.
Небольшие заторы собрались на улицах Каширина и Дзержинского, а также на Первомайском проспекте в сторону центра города.