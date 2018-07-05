«Северная компания» рассказала о планах на строительство дома на Островского

«Северная компания» поделилась планами застройки Горрощи. Пресс-служба компании рассказала о новом жилом комплексе на улице Островского.
Новостройка может появиться в районе сборного пункта военкомата. Застройщик отметил высокую престижность района Горрощи, его развитую инфраструктуру и хорошую транспортную доступность.
«Северная компания» уже ведет строительство в районе Горрощи. Компания возводит на берегу озера многоквартирный «
«В семи минутах пути от новостройки в 2020 году появится
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