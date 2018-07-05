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12:00, 5 июля 2018 451

«Северная компания» рассказала о планах на строительство дома на Островского 1

«Северная компания» рассказала о планах на строительство дома на Островского

«Северная компания» поделилась планами застройки Горрощи. Пресс-служба компании рассказала о новом жилом комплексе на улице Островского.

Новостройка может появиться в районе сборного пункта военкомата. Застройщик отметил высокую престижность района Горрощи, его развитую инфраструктуру и хорошую транспортную доступность.

«Северная компания» уже ведет строительство в районе Горрощи. Компания возводит на берегу озера многоквартирный «Дом на Полетаева» бизнес-класса. Его оборудуют современной крышной котельной, а для удобства жителей уже спроектировали просторную подземную парковку.

«В семи минутах пути от новостройки в 2020 году появится школа на 1100 мест», — напомнил застройщик.

Офис «Северной компании» расположен в парке перед Рязанским кремлем, на улице Соборной, 14/2 строение 1. Работает в будни до 20:00 и в субботу до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в Instagram, телефон 707-000.


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