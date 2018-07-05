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11:19, 5 июля 2018 309

Сбербанк запустил выдачу льготных кредитов от 5,5 процента

Сбербанк запустил выдачу льготных кредитов от 5,5 процента

Сбербанк и Минпромторг запустили выдачу льготных кредитов от 5,5 процента. Кредит в рамках новой программы уже выдали в размере 5,3 млн рублей.

Первым клиентом банка стало тюменское предприятие коммунального хозяйства — акционерное общество «Трасса». Финансирование направили на покупку спецтехники российского производства — автогрейдера, самоходной колесной машины для дорожно-строительных работ.

Программа Минпромторга предусматривает предоставление в 2018 году кредитов для приобретения техники российского производства по ставке от 5,5 до 6 процентов без ограничения по размеру на срок до пяти лет.

«Поддержка, оказываемая предпринимателям в виде субсидирования, наиболее ощутима для малых и средних предприятий. И уникальность новой кредитной программы в том, что она не только обеспечивает финансирование небольших предприятий-заемщиков с субсидированием, но и одновременно поддерживает отечественных производителей техники. Потому она особенно важна для регионов и развития экономики страны в целом», — отметил вице-президент Сбербанка Андрей Шаров.


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