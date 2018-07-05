Сбербанк запустил выдачу льготных кредитов от 5,5 процента

Сбербанк и Минпромторг запустили выдачу льготных кредитов от 5,5 процента. Кредит в рамках новой программы уже выдали в размере 5,3 млн рублей.
Первым клиентом банка стало тюменское предприятие коммунального хозяйства — акционерное общество «Трасса». Финансирование направили на покупку спецтехники российского производства — автогрейдера, самоходной колесной машины для дорожно-строительных работ.
Программа Минпромторга предусматривает предоставление в 2018 году кредитов для приобретения техники российского производства по ставке от 5,5 до 6 процентов без ограничения по размеру на срок до пяти лет.
«Поддержка, оказываемая предпринимателям в виде субсидирования, наиболее ощутима для малых и средних предприятий. И уникальность новой кредитной программы в том, что она не только обеспечивает финансирование небольших предприятий-заемщиков с субсидированием, но и одновременно поддерживает отечественных производителей техники. Потому она особенно важна для регионов и развития экономики страны в целом», — отметил вице-президент Сбербанка Андрей Шаров.