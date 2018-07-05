С пятницы в двух районах Рязанской области на неделю отключат газ. Список

В двух районах Рязанской области на неделю отключат газ. Об этом сообщили в «Газпром межрегионгаз Рязань».
Подачу газа прекратят с 12:00 6 июля до 10:00 12 июля в населенных пунктах Скопинского района:
- Большак;
- Вердерево;
- Вороновка;
- Вослебово;
- Вязовенка;
- Гореловка;
- Городецкое;
- Гремячка;
- Гуменки;
- Делехово;
- Деменьшино;
- Дмитриево;
- Ермолово;
- Желтухинский;
- Заболотовское;
- Заречный;
- Ивановка;
- Князево;
- Коготково;
- Комсомольский;
- Конюхово;
- Корневое;
- Костемерово;
- Красный городок;
- Кремлево;
- Кузьминка 2;
- Кушуново:
- Летово:
- Лопатино;
- Московка;
- Московский;
- Моховое;
- Наумово;
- Немерово;
- Новиково;
- Новобараково;
- Новые Кельцы;
- мкр.Октябрьский (Скопин);
- Отрада;
- поселок Павелец;
- село Павелец;
- Петрушино (Корневское сельское поселение);
- Петрушино (Горловское сельское поселение);
- Побединка;
- Победное;
- Поляны;
- Поплевинский;
- Пупки;
- Рановка;
- Рождествено;
- Свинушки;
- Свистовка;
- Секирино;
- Старые Кельцы;
- Успенское;
- Чулково;
- Шелемишево;
- Шелемишевские Хутора;
- Южный.
На этот же период газ отключат в Милославском районе:
- Милославское;
- Архангельское;
- Арцыбашевские Шахты-3;
- Богородицкое;
- Большое Подовечье;
- Борщевое;
- Борщевка;
- Воейково;
- Горняк;
- Гремячка;
- Гулынки;
- Данилово;
- Дегтярка;
- Зеленый;
- Змеевка;
- Казначеевка;
- Кочуры;
- Малое Подовечье;
- Молодежный;
- Мураевня;
- Николаевка;
- Ново-Александрово;
- Озерки;
- Покрово-Гагарино;
- Потапово;
- Пролетарский;
- Свистовка;
- Селезневка;
- Большевик;
- Софиевка;
- Спасское;
- Толстые;
- Топилы;
- Центральный;
- Чернава;
- Южный.