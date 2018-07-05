С начала года «Рязаньэнерго» взыскал с неплательщиков более 12 миллионов

С начала года специалисты филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» взыскали с должников 12,3 миллиона рублей.
По данным на 1 июля, суммарная просроченная дебиторская задолженность крупных потребителей перед филиалом составила около 44,6 миллиона.
Среди неплательщиков, обязанных по решению суда погасить долги, ООО «Имтер» — 773 629 рублей, ОАО «Бройлер Рязани» — 649 230 рублей, ООО «Маккавеи» — 796 175,47 рубля, ООО «Лесок» — 78 153,78 рубля, ООО «Медиа Холдинг» — 191 301,59 рубля.
В «Рязаньэнерго» напомнили потребителям, имеющим задолженность за электроэнергию, что недополучение средств наносит «ощутимый финансовый урон сетевой компании». «Это негативно сказывается на состоянии электросетевого комплекса, тормозит ремонтную программу, реконструкцию электроустановок и напрямую влияет на надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей. Настоятельно рекомендуем всем потребителям погасить долги в кратчайшие сроки», — обратились в филиале к рязанцам.