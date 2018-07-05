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9:56, 5 июля 2018 222
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Рязанские студенты стали участниками первой смены «Территории смыслов»

Рязанские студенты стали участниками первой смены «Территории смыслов»

Студенты РГУ имени Есенина стати участниками первой смены Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме», которая называлась «Новые возможности развития студенческих объединений». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Представители Рязани посетили площадку «Студенческие профсоюзные организации», впервые организованную на форуме, и встретились со спикерами: хоккеистом Александром Овечкиным, заместителем мэра Москвы Анастасией Раковой, актером и композитором Максимом Бобковым, журналистом Тимофеем Баженовым и другими.

Студенты РГУ также участвовали в мастер-классах, дискуссионных клубах, тренд-сессиях.

«Территория смыслов — это огромная площадка для обмена опытом, получения новых знаний и знакомства с безумно крутыми людьми! Организаторы смогли совместить учебную программу и развлекательную, несмотря на то, что мастер классы, тренд-сессии, точки смыслов и „диалоги на равных“ занимали практически все свободное время», — поделилась впечатлениями студентка факультета экономики Яна Панкова.

Фото с сайта РГУ


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