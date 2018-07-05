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8:17, 5 июля 2018 117
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Рязанские хирурги повторили опыт врачей института Склифосовского

Рязанские хирурги повторили опыт врачей института Склифосовского

Рязанские хирурги повторили опыт врачей института Склифосовского. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Врачи Областного кардиодиспансера впервые в ЦФО установили протез грудной аорты через бедро.

«Основным отличием от традиционной операции протезирования грудной аорты является то, что она выполняется через бедренную артерию, без вскрытия грудной клетки и использования аппарата искусственного кровообращения», — рассказал главврач больницы Александр Данилов.

Отмечается, что эндопротезирование грудной аорты через бедренную артерию раньше проводилось только в федеральных медцентрах.

Операцию курировали специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского.

«Пациент встает на ноги уже на следующий день», — отметили в сообщении.

Фото ГТРК «Ока»


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