Рязанские хирурги повторили опыт врачей института Склифосовского. Об этом сообщил
Врачи Областного кардиодиспансера впервые в ЦФО установили протез грудной аорты через бедро.
«Основным отличием от традиционной операции протезирования грудной аорты является то, что она выполняется через бедренную артерию, без вскрытия грудной клетки и использования аппарата искусственного кровообращения», — рассказал главврач больницы Александр Данилов.
Отмечается, что эндопротезирование грудной аорты через бедренную артерию раньше проводилось только в федеральных медцентрах.
Операцию курировали специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского.
«Пациент встает на ноги уже на следующий день», — отметили в сообщении.
Фото ГТРК «Ока»