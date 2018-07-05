Рязанца осудили за проведение азартных игр в интернете. Об этом сообщил
Установлено, что в августе 2015 года молодой человек нашел в сети программу, с помощью которой можно проводить азартные игры под видом разрешенной законом деятельности.
Он оформил трудовые отношения с этой компанией и, используя свое служебное положение, привлек кассиров, которые не знали о его преступных намерениях, и стал проводить азартные игры в интернете.
Полицейские пресекли преступную деятельность в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Отмечается, что с августа 2015 года по апрель 2017 года рязанец получил доход в особо крупном размере.
Суд назначил мужчине два года лишения свободы условно и штраф 200 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.