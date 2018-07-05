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15:20, 5 июля 2018 176

«Рязаньавтодор» продолжает ремонтировать дороги в пяти районах области 1

«Рязаньавтодор» продолжает ремонтировать дороги в пяти районах области

«Рязаньавтодор» продолжает ремонтировать дороги области.

Работы проводятся на дорогах «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» протяженностью 4,201 км в Касимовском районе, «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» протяженностью 10,695 км в Рязанском районе, в Новомичуринске протяженностью 3,6 км и «Рязань — Пронск — Скопин» на трех участках протяженностью 6,127 км в Пронском районе.

Кроме того, ведется капитальный ремонт дороги от М-6 «Каспий» — Виленка — Каморино" протяженностью 2,3 км в Михайловском районе. Продолжается ремонт асфальтобетонного покрытия картами в Шиловском районе общей протяженностью 1 км.

Уже завершили ремонт асфальтобетонного покрытия картами дорог Рязанской области:

  • «Милославское — Чернава — Липяги» протяженностью 1,4 км в Милославском районе;
  • «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» протяженностью 2 км в Ряжском районе;
  • «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» протяженностью 3,8 км в Касимовском районе;
  • М-6 «Каспий» — Грязное — Поздное" (село Грязное) протяженностью 1,5 км в Михайловском районе;
  • «Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово» подъезд: Вишневка — Гряцкое протяженностью 2,3 км в Рязанском районе;
  • «Шацк — Касимов» протяженностью 3,3 км в Сасовском районе;
  • «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» протяженностью 5,5 км в Шиловском районе.

Также ведется строительство дорог:

  • «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» — Кольдюки — Любовниково" у села Кольдюки Касимовского района протяженностью 1,18 км.;
  • «Касимов — Новая Деревня — Елатьма — Ардабьево — Дмитриево» (в селе Дмитриево) протяженностью 0,55 км в Касимовском районе;
  • «Рыбное (от М-5 „Урал“) — Пальные — Пионерский — Больщое Жоково — граница района» — подъезд: Сапково Рыбновского района протяженностью 3,525 км;
  • «Мосолово — Красногвардейский» 1 пусковой комплекс в Шиловском районе протяженностью — 1,05 км;
  • «Мосолово — Заполье» протяженностью 1,05 км в Шиловском районе.

Ежедневно сотрудники «Рязаньавтодора» моют, очищают, ремонтируют и заменяют барьерное и тросовое ограждение. Очищают, моют и заменяют дорожные знаки, устанавливают сигнальные столбики. Убирают мусор с проезжей части, полосы отвода и автопавильонов, а также проводят окоску обочин и откосов.

На дорогах местного значения проводится ямочный ремонт горячим асфальтобетоном и восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми грунтами.

В настоящее время все работы по содержанию дорог продолжаются в штатном режиме. Телефон диспетчерской АО «Рязаньавтодор»: 44-32-75.


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