«Рязаньавтодор» продолжает ремонтировать дороги в пяти районах области

«Рязаньавтодор» продолжает ремонтировать дороги области.
Работы проводятся на дорогах «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» протяженностью 4,201 км в Касимовском районе, «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» протяженностью 10,695 км в Рязанском районе, в Новомичуринске протяженностью 3,6 км и «Рязань — Пронск — Скопин» на трех участках протяженностью 6,127 км в Пронском районе.
Кроме того, ведется капитальный ремонт дороги от М-6 «Каспий» — Виленка — Каморино" протяженностью 2,3 км в Михайловском районе. Продолжается ремонт асфальтобетонного покрытия картами в Шиловском районе общей протяженностью 1 км.
Уже завершили ремонт асфальтобетонного покрытия картами дорог Рязанской области:
- «Милославское — Чернава — Липяги» протяженностью 1,4 км в Милославском районе;
- «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» протяженностью 2 км в Ряжском районе;
- «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» протяженностью 3,8 км в Касимовском районе;
- М-6 «Каспий» — Грязное — Поздное" (село Грязное) протяженностью 1,5 км в Михайловском районе;
- «Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово» подъезд: Вишневка — Гряцкое протяженностью 2,3 км в Рязанском районе;
- «Шацк — Касимов» протяженностью 3,3 км в Сасовском районе;
- «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» протяженностью 5,5 км в Шиловском районе.
Также ведется строительство дорог:
- «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» — Кольдюки — Любовниково" у села Кольдюки Касимовского района протяженностью 1,18 км.;
- «Касимов — Новая Деревня — Елатьма — Ардабьево — Дмитриево» (в селе Дмитриево) протяженностью 0,55 км в Касимовском районе;
- «Рыбное (от М-5 „Урал“) — Пальные — Пионерский — Больщое Жоково — граница района» — подъезд: Сапково Рыбновского района протяженностью 3,525 км;
- «Мосолово — Красногвардейский» 1 пусковой комплекс в Шиловском районе протяженностью — 1,05 км;
- «Мосолово — Заполье» протяженностью 1,05 км в Шиловском районе.
Ежедневно сотрудники «Рязаньавтодора» моют, очищают, ремонтируют и заменяют барьерное и тросовое ограждение. Очищают, моют и заменяют дорожные знаки, устанавливают сигнальные столбики. Убирают мусор с проезжей части, полосы отвода и автопавильонов, а также проводят окоску обочин и откосов.
На дорогах местного значения проводится ямочный ремонт горячим асфальтобетоном и восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми грунтами.
В настоящее время все работы по содержанию дорог продолжаются в штатном режиме. Телефон диспетчерской АО «Рязаньавтодор»: 44-32-75.