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12:10, 5 июля 2018 389
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Пока все спали. «Яндекс» опубликовала файлы пользователей Google Docs

Пока все спали. «Яндекс» опубликовала файлы пользователей Google Docs

В ночь на четверг, 5 июля, пользователи заметили утечку информации пользователей Google Docs. Данные опубликовала компания «Яндекс», передает телеканал «360».

По запросам в «Яндексе» стали доступны документы, отчеты, пароли, таблицы с приватной информацией.

В открытый доступ попали файлы Google Docs, незащищенные настройками приватности, сразу после того, как «Яндекс» начал их индексацию.

Через несколько часов файлы перестали отображаться в поисковой выдаче. Пресс-секретарь «Яндекса» Илья Грабовский подтвердил, что пользователи обратились в службу поддержки с жалобами в среду вечером. Они рассказывали, что возникла проблема с доступом к файлам на google.docs.

«"Яндекс» индексирует только открытую часть интернета — те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля. Страницы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots. txt, «Яндекс» не индексирует, даже если они находятся в открытой части интернета", — заявил пресс-секретарь компании.


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