Пока все спали. «Яндекс» опубликовала файлы пользователей Google Docs

В ночь на четверг, 5 июля, пользователи заметили утечку информации пользователей Google Docs. Данные опубликовала компания «Яндекс», передает телеканал «
По запросам в «Яндексе» стали доступны документы, отчеты, пароли, таблицы с приватной информацией.
В открытый доступ попали файлы Google Docs, незащищенные настройками приватности, сразу после того, как «Яндекс» начал их индексацию.
Через несколько часов файлы перестали отображаться в поисковой выдаче. Пресс-секретарь «Яндекса» Илья Грабовский подтвердил, что пользователи обратились в службу поддержки с жалобами в среду вечером. Они рассказывали, что возникла проблема с доступом к файлам на google.docs.
«"Яндекс» индексирует только открытую часть интернета — те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля. Страницы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots. txt, «Яндекс» не индексирует, даже если они находятся в открытой части интернета", — заявил пресс-секретарь компании.