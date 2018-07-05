Минобороны назвало рязанское училище ВДВ одним из самых востребованных

Рязанское училище ВДВ имени Маргелова является одним из самых востребованных военных учебных заведений в стране. Об этом заявили в Минобороны России, передает «
Как отметили в ведомстве, также популярностью пользуются Военный университет, Военный институт физической культуры, Дальневосточное училище имени Рокоссовского и Военно-медицинская академия имени Кирова.
В вузах Минобороны находятся на рассмотрении дела более 39 тысяч кандидатов, среди которых более трех тысяч девушек.
В ведомстве рассказали, что среди заранее отобранных кандидатов уже начались вступительные экзамены. Конкурс среди юношей — более 3,5 человек на место, среди девушек — более 16.