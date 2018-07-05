Любимов поздравил работников кооперативов с профессиональным праздником

В четверг, 5 июля, в рязанском правительстве наградили почетных работников потребительских кооперативов. Восемь рязанцев получили нагрудные знаки «За усердие» и «240 лет Рязанской губернии», а также благодарности от губернатора Рязанской области Николая Любимова.
Церемония награждения прошла в преддверии Международного дня кооперативов. Любимов поздравил награждаемых с профессиональным праздником и поблагодарил за снабжение продуктами питания жителей отдаленных сел и деревень.
Любимов отметил, что потребительские кооперативы не только обслуживают население, но еще стимулируют его к занятию сельским хозяйством. Это, по мнению главы региона, развивает отдельные территории и приносит людям доход.
В перспективе правительство намерено поддержать потребительские кооперативы и заняться стимулированием роста сел и деревень.
«Нужно укреплять материально-техническую базу предприятий переработки и заготовки, приводить к современному формату торговое и бытовое обслуживание, сферу общественного питания, — рассказал Любимов. — Особое внимание требует уделить подготовке специалистов для потребкоопераций. Такие возможности существуют и их надо использовать».
Напомним, рязанское правительство