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12:31, 5 июля 2018 278
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Любимов поздравил работников кооперативов с профессиональным праздником

Любимов поздравил работников кооперативов с профессиональным праздником

В четверг, 5 июля, в рязанском правительстве наградили почетных работников потребительских кооперативов. Восемь рязанцев получили нагрудные знаки «За усердие» и «240 лет Рязанской губернии», а также благодарности от губернатора Рязанской области Николая Любимова.

Церемония награждения прошла в преддверии Международного дня кооперативов. Любимов поздравил награждаемых с профессиональным праздником и поблагодарил за снабжение продуктами питания жителей отдаленных сел и деревень.

Любимов отметил, что потребительские кооперативы не только обслуживают население, но еще стимулируют его к занятию сельским хозяйством. Это, по мнению главы региона, развивает отдельные территории и приносит людям доход.

В перспективе правительство намерено поддержать потребительские кооперативы и заняться стимулированием роста сел и деревень.

«Нужно укреплять материально-техническую базу предприятий переработки и заготовки, приводить к современному формату торговое и бытовое обслуживание, сферу общественного питания, — рассказал Любимов. — Особое внимание требует уделить подготовке специалистов для потребкоопераций. Такие возможности существуют и их надо использовать».

Напомним, рязанское правительство подписало соглашение с союзом потребительских обществ и советом муниципальных образований Рязанской области.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

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