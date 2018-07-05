Госдума раскрыла размер зарплат и пенсий депутатов

В Госдуме раскрыли размер зарплат депутатов и доплат, которые они получают к пенсии по старости (инвалидности). При расчете используют понятие «денежное вознаграждение», на основе которого формируется доплата к пенсии парламентариев, передает «
В этом году «вознаграждение» составляет 84 тысячи 774 рубля.
Депутатам, которые работали от пяти до десяти лет, положена доплата в размере 55% от денежного вознаграждения, или не менее 46 тысяч рублей.
Тем, кто находился на должности более десяти лет, должны доплатить 75%, что составляет не менее 63 тысяч рублей.
Те, кто был членами нижней палаты парламента менее пяти лет, не получат доплату к пенсии.
Отмечается, что средняя зарплата депутатов за первые полгода составила 388,5 тысячи рублей (338 тысяч рублей после уплаты налога) с учетом болезни и отпусков.