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19:59, 5 июля 2018 563
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Госдума раскрыла размер зарплат и пенсий депутатов

Госдума раскрыла размер зарплат и пенсий депутатов

В Госдуме раскрыли размер зарплат депутатов и доплат, которые они получают к пенсии по старости (инвалидности). При расчете используют понятие «денежное вознаграждение», на основе которого формируется доплата к пенсии парламентариев, передает «РИА Новости».

В этом году «вознаграждение» составляет 84 тысячи 774 рубля.

Депутатам, которые работали от пяти до десяти лет, положена доплата в размере 55% от денежного вознаграждения, или не менее 46 тысяч рублей.

Тем, кто находился на должности более десяти лет, должны доплатить 75%, что составляет не менее 63 тысяч рублей.

Те, кто был членами нижней палаты парламента менее пяти лет, не получат доплату к пенсии.

Отмечается, что средняя зарплата депутатов за первые полгода составила 388,5 тысячи рублей (338 тысяч рублей после уплаты налога) с учетом болезни и отпусков.


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