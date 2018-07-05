Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:44, 5 июля 2018 973
 0    0

Еще один водоем Рязанской области не прошел проверку Роспотребнадзора

Еще один водоем Рязанской области не прошел проверку Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области продолжает контролировать состояние пляжей региона. В настоящее время в пяти водоемам, не рекомендованным для купания, прибавился еще один.

Специалисты исследовали 161 пробу воды на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические, паразитологические показатели.

Не соответствуют нормам следующие водоемы:

  • озеро Чистое в деревне Селезнево Клепиковского района;
  • пруд Добрынинский в Сапожке;
  • река Нетрож в деревне Александровка Путятинского района;
  • река Мокша в Кадоме;
  • река Мокша в Ермиши;
  • река Ока затон «Касимов».

По словам специалистов, купание в этих водоемах не гарантирует безопасность для здоровья. В адрес глав администраций муниципальных образований уже направили информацию о необходимости принятия мер.

Кроме того, управление проверило и другие водоемы в Рязани:

  • Борковской карьер №1;
  • Борковской карьер №2;
  • Борковской карьер №3;
  • река Солотча у санатория «Старица»;
  • Ореховое озеро;

в Рязанском районе:

  • озеро Жидень ТРК «Окская жемчужина»;
  • озеро Велье в селе Алеканово Дубровического сельского поселения;
  • озеро Ласковское Заборьевского сельского поселения;
  • озеро Уржинское Заборьевского сельского поселения;

в Рыбновском районе:

  • река Вожа в Рыбном;
  • река Дубянка в Рыбном;

в Александро-Невском, Ряжском, Пронском, Старожиловском, Захаровском, Михайловском, Ухоловском районах Рязанской области.

В них нарушений санитарных норм не выявили.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
11:16, 5 июля 2018
Из-за сильной жары в Канаде погибли 19 человек
10:44, 5 июля 2018
Еще один водоем Рязанской области не прошел проверку Роспотребнадзора
22:06, 4 июля 2018
В Рязанской области вновь объявили «желтый» уровень опасности
14:48, 4 июля 2018
В четверг в Рязанской области будет до +24 градусов
11:21, 4 июля 2018
В 12-ти рязанских дворах установили контейнеры для раздельного сбора мусора. Список
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Проблемы Елатьмы требуют незамедлительного решения

Проблемы Елатьмы требуют незамедлительного решения

Без поддержки со стороны областного и федерального бюджетов таким населенным пунктам жить и развиваться в современных реалиях становится все сложнее.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 343 770
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
16:47, 23 июня 2018 133 024
Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе 11
19:54, 25 июня 2018 38 429
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото 1
19:40, 30 июня 2018 34 270
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 117
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
Все новости
Форум