Еще один водоем Рязанской области не прошел проверку Роспотребнадзора

Управление
Специалисты исследовали 161 пробу воды на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические, паразитологические показатели.
Не соответствуют нормам следующие водоемы:
- озеро Чистое в деревне Селезнево Клепиковского района;
- пруд Добрынинский в Сапожке;
- река Нетрож в деревне Александровка Путятинского района;
- река Мокша в Кадоме;
- река Мокша в Ермиши;
- река Ока затон «Касимов».
По словам специалистов, купание в этих водоемах не гарантирует безопасность для здоровья. В адрес глав администраций муниципальных образований уже направили информацию о необходимости принятия мер.
Кроме того, управление проверило и другие водоемы в Рязани:
- Борковской карьер №1;
- Борковской карьер №2;
- Борковской карьер №3;
- река Солотча у санатория «Старица»;
- Ореховое озеро;
в Рязанском районе:
- озеро Жидень ТРК «Окская жемчужина»;
- озеро Велье в селе Алеканово Дубровического сельского поселения;
- озеро Ласковское Заборьевского сельского поселения;
- озеро Уржинское Заборьевского сельского поселения;
в Рыбновском районе:
- река Вожа в Рыбном;
- река Дубянка в Рыбном;
в Александро-Невском, Ряжском, Пронском, Старожиловском, Захаровском, Михайловском, Ухоловском районах Рязанской области.
В них нарушений санитарных норм не выявили.