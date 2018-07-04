В Сочи водитель сбил шесть человек на тротуаре. Видео

В Сочи водитель Chevrolet сбил шестерых человек у остановки общественного транспорта в поселке Дагомыс Лазаревского района. Об этом передает «
Как отметил собеседник агентства, автомобиль выехал на тротуар в районе пешеходного перехода. Один из пострадавших, 63-летний местный житель, скончался. Остальных госпитализировали, двоих — в реанимацию.
По предварительным данным, водитель автомобиля, двигаясь со стороны Центрального Сочи, уснул за рулем и через «встречку» выехал на тротуар. По информации телеканала «
На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.
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