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19:27, 4 июля 2018 342
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В Сочи водитель сбил шесть человек на тротуаре. Видео

В Сочи водитель сбил шесть человек на тротуаре. Видео

В Сочи водитель Chevrolet сбил шестерых человек у остановки общественного транспорта в поселке Дагомыс Лазаревского района. Об этом передает «Интерфакс».

Как отметил собеседник агентства, автомобиль выехал на тротуар в районе пешеходного перехода. Один из пострадавших, 63-летний местный житель, скончался. Остальных госпитализировали, двоих — в реанимацию.

По предварительным данным, водитель автомобиля, двигаясь со стороны Центрального Сочи, уснул за рулем и через «встречку» выехал на тротуар. По информации телеканала «360» виновник аварии был пьян.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

Фото Sochinews


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