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9:30, 4 июля 2018 2 849
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В Шилове школьница упала под поезд

В Шилове школьница упала под поезд

В Шилове школьница упала под грузовой поезд. Об этом RZN.info рассказал следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ на транспорте Сергей Бубенев.

Этот случай произошел в понедельник, 2 июля, в 4:30. Девушка погибла от травм, несовместимых с жизнью.

Следователи проводят проверку. Они рассматривают версию самоубийства как одну из основных.


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