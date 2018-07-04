В Шилове школьница упала под поезд

В Шилове школьница упала под грузовой поезд. Об этом
Этот случай произошел в понедельник, 2 июля, в 4:30. Девушка погибла от травм, несовместимых с жизнью.
Следователи проводят проверку. Они рассматривают версию самоубийства как одну из основных.
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В Шилове школьница упала под грузовой поезд. Об этом
Этот случай произошел в понедельник, 2 июля, в 4:30. Девушка погибла от травм, несовместимых с жизнью.
Следователи проводят проверку. Они рассматривают версию самоубийства как одну из основных.
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