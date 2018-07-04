В Рязани массово отключили холодную воду. Адреса

В среду, 4 июля, в Рязани массово отключили холодную воду из-за ремонта на водопроводе. Об этом сообщили в
С 10:00 до 13:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица 2-я Линия, дом 50/36;
- улица Шевченко, дома 34 корпус 2, 45, 49 строение 2, 49 строение 3;
- улица Пушкина, дома 47 корпус 1, 47 корпус 2, 47 корпус 3.
С 11:00 до 17:00 воды не будет в Соколовке по следующим адресам:
- улица Заречная, полностью частный сектор;
- улица Дачная, полностью частный сектор;
- улица Железнодорожная, полностью частный сектор;
- улица Мира, полностью частный сектор;
- улица Полевая, частный сектор;
- улица 1-я Механизаторов, дома с 1 по 23 (частный сектор);
- улица Гагарина, полностью частный сектор;
- улица Запрудная, дома с 1 по 11 (частный сектор).
С 11:00 до 13:00 подачу холодной воды снизят по следующим адресам:
- поселок Соколовка;
- поселок Мирный;
- улица Связи, дом 17-а (школа №38);
- улица 1-я Прудная, дома 18-а (д/сад №105), 20-б (д/сад №105).
С 13:00 до 17:00 воду отключат по следующим адресам:
- поселок Соколовка;
- поселок Мирный;
- улица Связи, дом 17-а (школа №38);
- улица 1-я Прудная, доа 18-а (д/сад №105), 20-б (д/сад №105).