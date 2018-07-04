Утренний обзор рязанских пробок: 4 июля

Утром в среду, 4 июля, на рязанских дорогах образовалось несколько серьезных пробок. Вновь затор возник на мосту через Оку. По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась почти на два километра в сторону Солотчи и также на два километра в сторону города. Скорость потока местами не превышает пяти километров в час.
Еще одна «традиционная» пробка — на Московском шоссе от «Барса» до улицы Вокзальной. Машины едут со скоростью десять километров в час.
«Встала» улица Каширина: от пересечения с Солнечной до Первомайского проспекта. Заторы есть и на улице Бирюзова: как по направлению в город, так и из него.
Пробки также на улице Дзержинского (у поворота на Первомайский проспект), на улице Грибоедова (от «круга» остановки «Мясокомбинат» до улицы Есенина), на Муромском шоссе (у перекрестка с Касимовским шоссе)
По-прежнему из-за ремонта осложнено движение на Южной окружной. Затор растянулся от 188-го километра М-5 до 186-го километра. Скорость движения автомобилей не превышает семи километров в час.