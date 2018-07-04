Специалисты «Рязаньэнерго» провели 150 внеклассных занятий по предотвращению детского электротравматизма

За первое полугодие 2018 года сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» провели в области 150 внеклассных занятий по электробезопасности для детей и подростков. Они посещали школы в течение учебного года и оздоровительные лагеря в период летних каникул.
Во время бесед детей учили правильному поведению вблизи энергообъектов, обращению с электроприборами, рассказывали о способах энергосбержения.
Специалисты филиала распространяют агитационные материалы, публикуют в СМИ и соцсетях объявления об опасности электрического тока и недопустимости проникновения на энергоустановки. В эфире «Детского радио» на территории региона транслируются тематические аудиоролики.
«Летние каникулы — время, когда ребята часто находятся на улице без присмотра. Убедительно просим взрослых постоянно напоминать детям и подросткам об опасности электричества», — обратились энергетики к родителям, педагогам и воспитателям.
В филиале подчеркнули, что недопустимо:
- подходить к провисшим или оборванным проводам ближе, чем на 8 метров (если оказались на более близком расстоянии, нужно выходить из опасного участка шагами без отрыва ступней ног от земли и без разрыва между стопами);
- набрасывать на провода различные предметы, разбивать изоляторы, прикасаться к опорам линий электропередачи, приближаться к трансформаторным подстанциям, электрощитам, пытаться открыть их;
- разбивать туристические лагеря, жечь костры, удить рыбу, проводить спортивные состязания, устраивать игры, запускать воздушных змеев, заниматься кайтсерфингом, парапланеризмом вблизи энергообъектов;
- фотографироваться вблизи энергообъектов.
Дополнительную информацию о безопасности можно найти на
Для проведения внеклассного занятия можно подать запрос в районные подразделения филиала, в пресс-службу «Рязаньэнерго» по телефонам (4912)20-42-28, 20-44-28 или оставить заявку на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья».