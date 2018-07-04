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17:30, 4 июля 2018 167

Специалисты «Рязаньэнерго» провели 150 внеклассных занятий по предотвращению детского электротравматизма

Специалисты «Рязаньэнерго» провели 150 внеклассных занятий по предотвращению детского электротравматизма

За первое полугодие 2018 года сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» провели в области 150 внеклассных занятий по электробезопасности для детей и подростков. Они посещали школы в течение учебного года и оздоровительные лагеря в период летних каникул.

Во время бесед детей учили правильному поведению вблизи энергообъектов, обращению с электроприборами, рассказывали о способах энергосбержения.

Специалисты филиала распространяют агитационные материалы, публикуют в СМИ и соцсетях объявления об опасности электрического тока и недопустимости проникновения на энергоустановки. В эфире «Детского радио» на территории региона транслируются тематические аудиоролики.

«Летние каникулы — время, когда ребята часто находятся на улице без присмотра. Убедительно просим взрослых постоянно напоминать детям и подросткам об опасности электричества», — обратились энергетики к родителям, педагогам и воспитателям.

В филиале подчеркнули, что недопустимо:

  • подходить к провисшим или оборванным проводам ближе, чем на 8 метров (если оказались на более близком расстоянии, нужно выходить из опасного участка шагами без отрыва ступней ног от земли и без разрыва между стопами);
  • набрасывать на провода различные предметы, разбивать изоляторы, прикасаться к опорам линий электропередачи, приближаться к трансформаторным подстанциям, электрощитам, пытаться открыть их;
  • разбивать туристические лагеря, жечь костры, удить рыбу, проводить спортивные состязания, устраивать игры, запускать воздушных змеев, заниматься кайтсерфингом, парапланеризмом вблизи энергообъектов;
  • фотографироваться вблизи энергообъектов.

Дополнительную информацию о безопасности можно найти на сайте компании в разделе «Основы электробезопасности» и в группе «Электропатруль» «ВКонтакте».

Для проведения внеклассного занятия можно подать запрос в районные подразделения филиала, в пресс-службу «Рязаньэнерго» по телефонам (4912)20-42-28, 20-44-28 или оставить заявку на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья».


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