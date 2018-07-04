Рязанского режиссера Сергея Борбровского уволили из липецкого театра

Театрального режиссера Сергея Бобровского уволили из липецкого театра. Об этом на своей странице в социальной сети, ссылаясь на новостной портал Gorod48.ru, сообщила его дочь — рязанская поэтесса Анна Бобровская.

Начальник управления культуры Липецкой области Вадим Волков сообщил местному новостному порталу, что у Бобровского истек срок контракта. Чиновник отметил, что нового режиссера театра будут выбирать по конкурсу, в котором он также может поучаствовать.

Дочь режиссера оценила поступок местной власти и директора академического театра, как несправедливый. По ее словам, именно Сергей Бобровский «поднял театр на очень высокий уровень без единого гранта и господдержки» и заслужил «многочисленные награды на самых разных фестивалях, как в России, так и за ее пределами».

В своем посте Бобровская попросила подписчиков поддержать ее отца. Она рассказала, что три года назад его уже пытались уволить. Кроме того, рязанка добавила, что липецкие власти обещали ему жилье, которое режиссер так и не получил.

Бобровская создала группу в социальной сети, где собирает отзывы о спектаклях режиссера и намерена придать ситуации общественный резонанс.

«Оставить академический театр на директора, которая всеми силами пытается сделать из него МКЦ, там продают полотенца и носки, и сдавать площадь в аренду — это значит убить театр, — написала дочь режиссера. — Раз власти этому способствуют, значит у них есть в этом свой интерес. Режиссера убрали по-тихому, без слов и объяснений, в один день отдав ему трудовую книжку в отделе кадров».

Справка:

Сергей Бобровский жил и работал в Рязани с 1984 года. Он окончил факультет режиссуры в Рязанском институте культуры, затем с 1997 года преподавал в рязанском филиале МГИК. В 1999 году окончил Высшее театральное училище имени Щукина. На протяжении последних десяти лет Бобровский работал главным режиссером в Липецком академическом театре драмы.

Фото со страницы Анны Бобровской «ВКонтакте»