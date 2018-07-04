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15:08, 4 июля 2018 213
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Рязанский предприниматель обманул налоговую на 3,5 миллиона рублей

Рязанский предприниматель обманул налоговую на 3,5 миллиона рублей

Рязанский предприниматель не заплатил налоговой 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В 2016 году бизнесмен, владеющий третью права собственности на автозаправочный комплекс, получил 30 миллионов рублей дохода.

В декларации он не указал информацию об этой сумме, за счет чего уклонился от уплаты налога на сумму более 3,5 миллиона рублей.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица).

Расследование продолжается.


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