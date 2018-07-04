Рязанский предприниматель обманул налоговую на 3,5 миллиона рублей

Рязанский предприниматель не заплатил налоговой 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщила
В 2016 году бизнесмен, владеющий третью права собственности на автозаправочный комплекс, получил 30 миллионов рублей дохода.
В декларации он не указал информацию об этой сумме, за счет чего уклонился от уплаты налога на сумму более 3,5 миллиона рублей.
В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица).
Расследование продолжается.