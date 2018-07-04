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16:36, 4 июля 2018 894
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Рязанки сфотографировались в пижамах в центре города

Рязанки сфотографировались в пижамах в центре города

В среду, 4 июля, рязанки сфотографировались на Кремлевском валу и на улице Почтовой. Работники Центра развития туризма также планировали сделать снимки у музея академика Павлова и художественного музея Пожалостина.

Девушки поучаствовали в акции «Отдыхай дома. Путешествуй по Рязанской области». Ее проводят в течение трех лет для привлечения внимания. По словам организаторов, преимущество этой акции — «в неизменном маршруте, то есть через 10 лет эти места будут также актуальны».

«У нас очень красивый город, и я не понимаю людей, которые говорят, что тут нет ничего интересного», — поделилась своим мнением консультант по туризму Ольга Пименова.

Помимо работников Центра развития туризма, в акции участвовали директор сети клиник «Прайм-стоматология» Павел Яковлев, блогер и эксперт национальной премии в области туризма Марина Холохолова, бизнесмены Дмитрий Хадиков и Андрей Мусинов.

«Я очень люблю Рязань, и если это поспособствует ее улучшению, то я только за», — прокомментировал свое участие в акции Дмитрий Хадиков.


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