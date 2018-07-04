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17:50, 4 июля 2018 124
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Рязанцы смогут купить билеты специальной серии на «PAPRICO FEST»

Рязанцы смогут купить билеты специальной серии на «PAPRICO FEST»

Стартовала продажа «Специальных серий билетов» на «PAPRICO FEST», который пройдет в «Окской Жемчужине» 21 июля. Рязанцы могут приобрести билеты по выгодной цене.

Одно из таких предложений — билет «Компания» — рассчитан на четверых человек, его стоимость 2 900 рублей. Билет на две персоны — «Пара» (1+1) — обойдется рязанцам в 1 500 рублей, билет «Suite», включающий проживание, — в 3 450 рублей, а билет «VIP» — в 3 000 рублей. Последнее предложение ограничено, владелец такого билета получит доступ на все зоны фестиваля, включая VIP-зону.

Корме того, рязанцам предлагают приобрести билет «Стандарт» за 1050 рублей, который обеспечит проход одного человека на все зоны фестиваля, кроме VIP-зоны.

Билеты можно купить онлайн на сайте «PAPRICO FEST», в касса аквапарка «Окской жемчужины» и на Кассах.ру.

«Если вы не видите специальные предложения, очистите кэш на своем браузере и выбирайте билет! Покупать вместе выгодно! Ищите пару, объединяйтесь в группы, так как мероприятие будет очень интересным и насыщенным», — обратились к рязанцам организаторы.

Фестиваль начнет работу в 14:00, гостей встретят две сцены, одна из которых будет расположена на воде — здесь пройдет fashion-показ. На второй сцене состоятся выступления артистов и ди-джеев, шоу барабанщиков.

На территории «Окской Жемчужины» также организуют beauty-зоны, развлекательную зону технологий и будущего, зоны виртуальной реальности и инновационного звучания, турнир по бамперболу, танцевальный баттл, фотозоны с панорамным селфи, зону пляжной анимации с клубом «Море», виндсерфинг, пляжные танцы, зону бодиарта и шоу экстремального пирсинга, зону полета, глобальный маркет, Сross Fit & Bikini.


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