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14:39, 4 июля 2018 379
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Рязанцев пригласили разработать мобильное приложение региона

Рязанцев пригласили разработать мобильное приложение региона

Рязанцев пригласили к участию в конкурсе на разработку лучшего дизайн-макета регионального туристского мобильного приложения «VISIT RYAZAN». Об этом сообщил сайт областного правительства.

Конкурс организовали при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области.

В приложении «VISIT RYAZAN» можно будет найти информацию о главных достопримечательностях города и области, памятниках истории, гостиницах, ресторанах и других развлекательных заведениях.

В конкурсе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Подать заявку нужно до 10 августа по адресу электронной почты crt.ryazan@gmail.com. Подробную информацию можно найти здесь.


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