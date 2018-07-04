Рязанцев пригласили разработать мобильное приложение региона

Рязанцев пригласили к участию в конкурсе на разработку лучшего дизайн-макета регионального туристского мобильного приложения «VISIT RYAZAN». Об этом сообщил
Конкурс организовали при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области.
В приложении «VISIT RYAZAN» можно будет найти информацию о главных достопримечательностях города и области, памятниках истории, гостиницах, ресторанах и других развлекательных заведениях.
В конкурсе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Подать заявку нужно до 10 августа по адресу электронной почты