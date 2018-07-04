Рязанцам предложили сдать старую электронику

Рязанцам предложили сдать старую ненужную электронику. Горожане смогут избавиться от мелкой бытовой техники и оргтехники, проводов.
В течение июля на акциях по раздельному сбору мусора будут принимать телефоны, планшеты, ноутбуки, плееры, отработанные картриджи и принтеры, миксеры, чайники, тостеры, комбайны, фены и другие средства для укладки, наушники, камеры, мышки, клавиатуры, аудио- и видеокассеты и любые другие электронные средства.
В конце месяца Экологический рязанский альянс оценит объем собранных отходов. Если наберется достаточная партия для приема заводами, сбор электроники организуют на постоянной основе. Более подробную информацию можно получить по телефону 513-422.