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13:22, 4 июля 2018 228
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Родственники погибших в «Зимней вишне» получат еще по два миллиона

Родственники погибших в «Зимней вишне» получат еще по два миллиона

Родственники погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» получат еще по два миллиона рублей в качестве компенсации. Соответствующий законопроект принял парламент Кузбасса, передает News.vse42.ru.

Всего на помощь семьям погибших выделят 120 миллионов, направленных из благотворительных пожертвований. Для получения выплат кемеровчанам необходимо подать заявление до конца 2018 года.

Напомним, 25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар. В результате погибли 60 человек, 37 из которых дети.


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