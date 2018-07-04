Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:18, 4 июля 2018 159
 0    0

Полиция поймала подростка, разбившего шлагбаумом рязанскую остановку

Полиция поймала подростка, разбившего шлагбаумом рязанскую остановку

Полиция задержала 17-летнего юношу, разбившего шлагбаумом остановку на улице Маяковского в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Также полицейские разыскали его приятелей — 19-летнюю студенту колледжа и 14-летнего школьника.

Выяснилось, что подростки всю ночь были в одном из рязанских ночных клубов. Около одного из домов 17-летний юноша выдернул стрелу шлагбаума и разбил боковую часть остановки.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм».

Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест сроком до трех месяцев.

С родителями подростков провели профилактические беседы.

Также полиция проверяют обстоятельства покупки алкоголя несовершеннолетними.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:22, 4 июля 2018
Родственники погибших в «Зимней вишне» получат еще по два миллиона
13:18, 4 июля 2018
Полиция поймала подростка, разбившего шлагбаумом рязанскую остановку
13:00, 4 июля 2018
Козырек рязанского дома чуть не обрушился на ребенка
12:49, 4 июля 2018
В Рязани предложили проложить Парковый переулок
11:50, 4 июля 2018
У Центрального рынка в Рязани автобус попал в аварию
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Все, что вы хотели знать о ремонте моста через Оку

Все, что вы хотели знать о ремонте моста через Оку 1

Редакция RZN.info задала чиновнику минтранса вопросы о понтонном мосте через Оку, низкой активности рабочих и сроках ремонта.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 340 238
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
16:47, 23 июня 2018 132 864
Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе 11
19:54, 25 июня 2018 38 142
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото 1
19:40, 30 июня 2018 34 142
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 039
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
Все новости
Форум