Полиция поймала подростка, разбившего шлагбаумом рязанскую остановку

Полиция задержала 17-летнего юношу,
Также полицейские разыскали его приятелей — 19-летнюю студенту колледжа и 14-летнего школьника.
Выяснилось, что подростки всю ночь были в одном из рязанских ночных клубов. Около одного из домов 17-летний юноша выдернул стрелу шлагбаума и разбил боковую часть остановки.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм».
Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест сроком до трех месяцев.
С родителями подростков провели профилактические беседы.
Также полиция проверяют обстоятельства покупки алкоголя несовершеннолетними.