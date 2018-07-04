Определились все четвертьфиналисты ЧМ-2018

Вечером во вторник, 3 июля, определились последние четвертьфиналисты чемпионата мира по футболу. Встреча Англии и Колумбии в Москве завершилась со счетом 5:4 с учетом пенальти.
Счет команды открыли только во втором тайме — на 57-й минуте отличился форвард англичан Харри Кейн. Ответный гол колумбийский защитник Йерри Мина забил головой в компенсированное время.
В дополнительное время болельщики больше не увидели забитых мячей, а в серии пенальти точнее оказались англичане — 4:3.
Теперь сборная Англии встретится со шведами, которые