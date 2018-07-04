Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:22, 4 июля 2018 189
 0    0

Определились все четвертьфиналисты ЧМ-2018

Определились все четвертьфиналисты ЧМ-2018

Вечером во вторник, 3 июля, определились последние четвертьфиналисты чемпионата мира по футболу. Встреча Англии и Колумбии в Москве завершилась со счетом 5:4 с учетом пенальти.

Счет команды открыли только во втором тайме — на 57-й минуте отличился форвард англичан Харри Кейн. Ответный гол колумбийский защитник Йерри Мина забил головой в компенсированное время.

В дополнительное время болельщики больше не увидели забитых мячей, а в серии пенальти точнее оказались англичане — 4:3.

Теперь сборная Англии встретится со шведами, которые обыграли Швейцарию. Матч пройдет 7 июля, начало в 17:00. 6 июля сыграют сборные Уругвая и Франции (начало в 17:00), а также Бразилии и Бельгии (начало в 21:00). 7 июля Россия встретится с Хорватией, начало в 21:00.


© RZN.info

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
10:22, 4 июля 2018
Определились все четвертьфиналисты ЧМ-2018
22:25, 3 июля 2018
Сборная Швеции обыграла Швейцарию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
22:59, 2 июля 2018
Бельгия вырвала победу у Японии на последней компенсированной минуте, проигрывая в два мяча во втором тайме. Видео
20:07, 2 июля 2018
Сборная Бразилии вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
15:59, 2 июля 2018
ФК «Рязань» упустил победу в первом матче межсезонья. Фоторепортаж
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Все, что вы хотели знать о ремонте моста через Оку

Все, что вы хотели знать о ремонте моста через Оку 1

Редакция RZN.info задала чиновнику минтранса вопросы о понтонном мосте через Оку, низкой активности рабочих и сроках ремонта.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 339 458
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
16:47, 23 июня 2018 132 829
Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе 11
19:54, 25 июня 2018 38 030
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото 1
19:40, 30 июня 2018 34 115
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 020
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
Все новости
Форум