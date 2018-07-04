Названы самые дешевые пляжные направления на конец июля

Ассоциации туроператоров России
Самые дешевые туры на двоих — в Анапу (25 тысяч рублей). На втором месте Крым (32 400 рублей), на третьем— Греция (34 800 рублей). В топ-5 попали Болгария (36 500 рублей) и Сочи (40 700 рублей).
В «десятку» вошли Турция (42 тысячи рублей), Черногория (50 500 рублей), Кипр (51 300 рублей), Тунис (57 800 рублей) и Испания (69 700 рублей).
Минимальные цены на пляжные пакетные туры с вылетом 20 июля по сравнению с ситуацией двухнедельной давности показали разную динамику. Подорожали и подошли ближе к средней планке Италия, Таиланд, Сочи, Болгария, Греция и Крым. Испания, Тунис и Анапа снизили минимальные цены.