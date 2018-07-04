Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:14, 4 июля 2018 347
 0    0

Названы самые дешевые пляжные направления на конец июля

Названы самые дешевые пляжные направления на конец июля

Фото: Pixabay.com

Ассоциации туроператоров России назвала самые дешевые пляжные направления на конец июля. Средние цены на большинство путевок остаются на прежнем уровне, при этом дорожают туры в Сочи, на Кипр, в Тунис.

Самые дешевые туры на двоих — в Анапу (25 тысяч рублей). На втором месте Крым (32 400 рублей), на третьем— Греция (34 800 рублей). В топ-5 попали Болгария (36 500 рублей) и Сочи (40 700 рублей).

В «десятку» вошли Турция (42 тысячи рублей), Черногория (50 500 рублей), Кипр (51 300 рублей), Тунис (57 800 рублей) и Испания (69 700 рублей).

Минимальные цены на пляжные пакетные туры с вылетом 20 июля по сравнению с ситуацией двухнедельной давности показали разную динамику. Подорожали и подошли ближе к средней планке Италия, Таиланд, Сочи, Болгария, Греция и Крым. Испания, Тунис и Анапа снизили минимальные цены.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
14:37, 4 июля 2018
В Рязани начался прием заявок на участие в фестивале «Подбелка»
14:14, 4 июля 2018
Названы самые дешевые пляжные направления на конец июля
11:39, 4 июля 2018
В Касимовском районе вновь проведут гусиные бега и парад домашних животных
10:34, 4 июля 2018
Бугурт и конные состязания. Под Рязанью отметят 640-летие битвы на Воже
9:05, 4 июля 2018
В Спасском районе проведут турнир для рыбаков с нарушением слуха
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Все, что вы хотели знать о ремонте моста через Оку

Все, что вы хотели знать о ремонте моста через Оку 1

Редакция RZN.info задала чиновнику минтранса вопросы о понтонном мосте через Оку, низкой активности рабочих и сроках ремонта.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 340 954
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
16:47, 23 июня 2018 132 885
Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе 11
19:54, 25 июня 2018 38 201
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото 1
19:40, 30 июня 2018 34 159
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 045
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
Все новости
Форум