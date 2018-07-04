Мэрия ищет наследников квартиры и двух частных домов в Рязани

Горадминистрация ищет наследников квартиры и двух частных домов в Рязани. Объявление о розыске родственников официально опубликовали в среду, 4 июля.
Квартира №24 в доме №23 на улице Белякова принадлежала умершему Геннадию Фаддеевичу Митрюкову.
Собственником жилого дома №26 на улице Рыбацкой был умерший Абрам (Аврамий) Фомич Жуков.
Часть дома №14 на улице 2-й Осенний переулок принадлежала умершим Борису Дмитриевичу Орлову, Дмитрию Петровичу Орлову и Юлии Дмитриевной Гридино (Орловой).
Наследников и рязанцев, знающих о них, просят до 4 августа обратиться в городское управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по адресу
Если претенденты на имущество не найдутся, то оно станет муниципальным.