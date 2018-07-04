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9:19, 4 июля 2018 4 459
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Мэрия ищет наследников квартиры и двух частных домов в Рязани

Мэрия ищет наследников квартиры и двух частных домов в Рязани

Горадминистрация ищет наследников квартиры и двух частных домов в Рязани. Объявление о розыске родственников официально опубликовали в среду, 4 июля.

Квартира №24 в доме №23 на улице Белякова принадлежала умершему Геннадию Фаддеевичу Митрюкову.

Собственником жилого дома №26 на улице Рыбацкой был умерший Абрам (Аврамий) Фомич Жуков.

Часть дома №14 на улице 2-й Осенний переулок принадлежала умершим Борису Дмитриевичу Орлову, Дмитрию Петровичу Орлову и Юлии Дмитриевной Гридино (Орловой).

Наследников и рязанцев, знающих о них, просят до 4 августа обратиться в городское управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по адресу улица Пожалостина, дом №24, кабинет №12. Телефон: 27-49-31.

Если претенденты на имущество не найдутся, то оно станет муниципальным.


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