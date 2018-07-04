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13:00, 4 июля 2018 248
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Козырек рязанского дома чуть не обрушился на ребенка

Козырек рязанского дома чуть не обрушился на ребенка

В доме №51 на улице Электрозаводской рухнул козырек. Об этом в сюжете сообщил телеканал «Город».

По словам рязанки Анны Гришиной, он обвалился перед маленькой девочкой, которую «чуть не пришибло». Жители дома рассказали журналисту, что в этом здании раньше было заводское общежитие.

«Мы с декабря ждем капитальный ремонт здания, но в „Изумрудном“ постоянно откладывают сроки и дом продолжает рушиться. Обломки бетона все еще на крыльце», — отметила она.

В управляющей компании RZN.info ответили, что подъездный козырек не обрушился, а его разобрали намеренно. Территорию у дома очистят.

«Мы разобрали козырек, сегодня вывезем обломки. В этом доме проведем капитальный ремонт фасада, систем холодного и горячего водоснабжения, электрики и отопления», — рассказал главный инженер Михаил Сорокопякин.


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