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17:17, 4 июля 2018 208
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Кондитеров Рязанской области пригласили поучаствовать во всероссийском конкурсе

Кондитеров Рязанской области пригласили поучаствовать во всероссийском конкурсе

Кондитеров Рязанской области пригласили поучаствовать в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучший по профессии — 2018». Об этом сообщил сайт областного правительства.

Всероссийский конкурс проводят ежегодно в два этапа: на региональном и федеральном уровнях.

К участию пригласили специалистов в возрасте от 21 года. Стаж работы по профессии должен составлять не менее трех лет.

Заявления на участие принимаются до 18 июля по адресу: 390035, Рязань, улица Толстого, дом №10, кабинет 34.

Конкурс пройдет 24 июля 2018 года. Подробная информация здесь. Телефон для консультаций: (4912) 24-05-16.


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