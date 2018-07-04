Кондитеров Рязанской области пригласили поучаствовать во всероссийском конкурсе

Кондитеров Рязанской области пригласили поучаствовать в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучший по профессии — 2018». Об этом сообщил
Всероссийский конкурс проводят ежегодно в два этапа: на региональном и федеральном уровнях.
К участию пригласили специалистов в возрасте от 21 года. Стаж работы по профессии должен составлять не менее трех лет.
Заявления на участие принимаются до 18 июля по адресу: 390035, Рязань, улица Толстого, дом №10, кабинет 34.
Конкурс пройдет 24 июля 2018 года. Подробная информация