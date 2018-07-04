Двух юных рязанских футболистов наказали за драку с липецкими игроками

На заседании КДК МОА «Черноземье» рассмотрели драку между футболистами липецкого «Металлурга» и «Рязанью». Об этом сообщил «
Конфликт между юными игроками
По данным прокуратуры, в результате инцидента двое юных футболистов — липчанин и рязанец — получили сотрясения мозга.
На заседании комитета рассмотрели письма директоров ФК «Рязань» и ДЮСШ «Металлург», а также протокол и рапорты судейской бригады скандального матча.
По итогам наказали двух игроков «Рязани»: Богдан Кудрявцев в наказание за нецензурную брань в адрес арбитра пропустит четыре поединка, а участвовавший в драке Дмитрий Баранов — шесть.
Также дисквалифицировали трех футболистов «Металлурга-2002». Вратарь Дмитрий Кузнецов, а также полевые игроки Сергей Горбатенко и Артем Тарлыков пропустят по шесть матчей.
Липецкой команде в целом также вынесли наказание. «Металлург-2002» проведет три ближайших домашних матчи на нейтральном стадионе в другом городе, а также получил испытательный срок в 12 месяцев.
Результат матча остается в силе.