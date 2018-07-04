Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:50, 4 июля 2018 99
 0    0

Двух юных рязанских футболистов наказали за драку с липецкими игроками

Двух юных рязанских футболистов наказали за драку с липецкими игроками

На заседании КДК МОА «Черноземье» рассмотрели драку между футболистами липецкого «Металлурга» и «Рязанью». Об этом сообщил «Чемпионат48».

Конфликт между юными игроками начался еще в мае. В середине июня после матча в Липецке футболисты подрались. На поле также выбегали родители игноков.

По данным прокуратуры, в результате инцидента двое юных футболистов — липчанин и рязанец — получили сотрясения мозга.

На заседании комитета рассмотрели письма директоров ФК «Рязань» и ДЮСШ «Металлург», а также протокол и рапорты судейской бригады скандального матча.

По итогам наказали двух игроков «Рязани»: Богдан Кудрявцев в наказание за нецензурную брань в адрес арбитра пропустит четыре поединка, а участвовавший в драке Дмитрий Баранов — шесть.

Также дисквалифицировали трех футболистов «Металлурга-2002». Вратарь Дмитрий Кузнецов, а также полевые игроки Сергей Горбатенко и Артем Тарлыков пропустят по шесть матчей.

Липецкой команде в целом также вынесли наказание. «Металлург-2002» проведет три ближайших домашних матчи на нейтральном стадионе в другом городе, а также получил испытательный срок в 12 месяцев.

Результат матча остается в силе.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:50, 4 июля 2018
У Центрального рынка в Рязани автобус попал в аварию
11:50, 4 июля 2018
Двух юных рязанских футболистов наказали за драку с липецкими игроками
11:32, 4 июля 2018
Рязанцам предложили сдать старую электронику
11:28, 4 июля 2018
Президент наградил трех рязанских учителей
9:19, 4 июля 2018
Мэрия ищет наследников квартиры и двух частных домов в Рязани
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
По стопам МММ: как не стать жертвой «наследников» Мавроди

По стопам МММ: как не стать жертвой «наследников» Мавроди 1

За последние четыре года Центробанк зафиксировал настоящий всплеск активности финансовых пирамид.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 339 822
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
16:47, 23 июня 2018 132 846
Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе 11
19:54, 25 июня 2018 38 043
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото 1
19:40, 30 июня 2018 34 130
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 030
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
Все новости
Форум