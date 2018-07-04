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10:34, 4 июля 2018 180
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Бугурт и конные состязания. Под Рязанью отметят 640-летие битвы на Воже

Бугурт и конные состязания. Под Рязанью отметят 640-летие битвы на Воже

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В селе Глебово-Городище Рыбновского района отметят 640-летие битвы на Воже. Военно-исторический фестиваль проведут 4 августа.

С победы на Воже началось освобождение Руси от монголо-татарского ига.

«Значимые победы русского воинства, начиная с битвы на Воже 1378 года и по настоящее время, мы покажем в пяти эпизодах театрализованного представления под названием „Здесь зарождались Великие Победы“», — отметил режиссер-постановщик представления Заслуженный артист России Андрей Торохов на пресс-конференции во вторник, 3 июля.

Фестиваль в этом году организуют в шестнадцатый раз. Основная программа (крестный ход, лития, театрализованное представление) начнется в 12:00. Ярмарочные ряды и интерактивные зоны на верхней площадке заработают в 10:0. Завершится фестиваль в 16:00.

Зрителям покажут конные и пешие состязания с участием 250 актеров и добровольцев, соревнования лучников и фехтовальщиков и бугурт — турнир двух групп рыцарей на затупленных оружиях. Гостей познакомят со средневековым бытом (одеждой, музыкой и кухней), для них организуют мастер-классы по народным промыслам.

Музыкальную программу фестиваля составит выступление фолк-рок группы «Сколот» из Тамбова и народного песенного ансамбля «Славяне» из Рязани. Также рязанцы услышат «живую» игру на уникальном русском инструменте — гуслях звончатых.

На фестиваль зрителей доставят автобусы. Они будут отправляться с автовокзала «Центральный» и привокзальной площади города Рыбное. Начало отправления — с 9:00 в сторону села Глебово-Городище, обратно — с 12:00.

«Битва на Воже» предварит Международный форум древних городов, который пройдет с 12 по 19 августа. Праздник объединит города с более чем 500-летней историей.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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