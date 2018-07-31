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12:03, 31 июля 2018 192
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В Рязанской области рецидивист получил реальный срок за кражу ведра с пшеницей

В Рязанской области рецидивист получил реальный срок за кражу ведра с пшеницей

В Рыбновском районе осудили мужчину, укравшего ведро пшеницы у соседки. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В мае 2018 года мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, украл у соседки, проживающей напротив, ведро пшеницы. Он сломал навесной замок на входной двери и прошел внутрь дома, где и увидел ведро с зерном. Его он позже обменял на бутылку водки.

Мужчину признали виновным в преступлении по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ.

Злоумышленник совершил преступление во время испытательного срока за другое преступление. Условный срок, назначенный ему ранее, заменили на реальный. Мужчине предстоит провести в исправительной колонии общего режима два года и два месяца.

Приговор не вступил в законную силу.


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