В Рязанской области рецидивист получил реальный срок за кражу ведра с пшеницей

В Рыбновском районе осудили мужчину, укравшего ведро пшеницы у соседки. Об этом сообщила
В мае 2018 года мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, украл у соседки, проживающей напротив, ведро пшеницы. Он сломал навесной замок на входной двери и прошел внутрь дома, где и увидел ведро с зерном. Его он позже обменял на бутылку водки.
Мужчину признали виновным в преступлении по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ.
Злоумышленник совершил преступление во время испытательного срока за другое преступление. Условный срок, назначенный ему ранее, заменили на реальный. Мужчине предстоит провести в исправительной колонии общего режима два года и два месяца.
Приговор не вступил в законную силу.