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15:26, 31 июля 2018 432
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В Рязани врачи перинатального центра спасли беременную женщину с опухолью

В Рязани врачи перинатального центра спасли беременную женщину с опухолью

Фото: Pixabay.com

В Рязани врачи перинатального центра спасли беременную женщину с опухолью. Об этом сообщил минздрав области.

У женщины на сроке в 18-19 недель была миома матки (доброкачественная опухоль, возникающая в мышечном слое матки), выросшая до «гигантских размеров» — 24 на 18 сантиметров. Она нарушала питание тканей матки, что негативно влияло на беременность и здоровье женщины.

Операцию провели заведующий гинекологическим отделением Илья Усачев и замглавврача по акушерско-гинекологической помощи центра Елена Микитюк.

«Быстрый рост миомы и последующий некроз части узла поставил под угрозу данную беременность, — прокомментировала ситуацию главврач ОКПЦ Елена Петрова, — поэтому своевременная госпитализация и вовремя проведенная операция даст для беременной женщины возможность, надеемся, благополучно выносить и родить здорового ребенка».

Главврач отметила, что после операции пациентка чувствует себя удовлетворительно и готовится к выписке на амбулаторное лечение.


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