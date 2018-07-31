В Рязани врачи перинатального центра спасли беременную женщину с опухолью. Об этом сообщил минздрав области.
У женщины на сроке в 18-19 недель была миома матки (доброкачественная опухоль, возникающая в мышечном слое матки), выросшая до «гигантских размеров» — 24 на 18 сантиметров. Она нарушала питание тканей матки, что негативно влияло на беременность и здоровье женщины.
Операцию провели заведующий гинекологическим отделением Илья Усачев и замглавврача по акушерско-гинекологической помощи центра Елена Микитюк.
«Быстрый рост миомы и последующий некроз части узла поставил под угрозу данную беременность, — прокомментировала ситуацию главврач ОКПЦ Елена Петрова, — поэтому своевременная госпитализация и вовремя проведенная операция даст для беременной женщины возможность, надеемся, благополучно выносить и родить здорового ребенка».
Главврач отметила, что после операции пациентка чувствует себя удовлетворительно и готовится к выписке на амбулаторное лечение.