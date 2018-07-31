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10:51, 31 июля 2018 144
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В Рязани стартовал прием заявок на спортивный фестиваль «Железка»

В Рязани стартовал прием заявок на спортивный фестиваль «Железка»

В Рязани стартовал прием заявок на спортивный фестиваль «Железка», который пройдет 18 августа в новом спорткомплексе «Под мостом» в Лесопарке. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В программе фестиваля: открытый турнир по уличному баскетболу 3×3, участниками которого станут более 300 команд из города, области и других регионов, легкоатлетический кросс на 5 километров, соревнования по мини-футболу, настольному теннису, городошному спорту, дартсу, фигурному вождению велосипеда, боксу, кикбоксингу, единоборствам, воркауту.

Заявки на участие в открытом турнире по баскетболу 3×3 принимаются до 15 августа с 14:00 до 19:00 в ТЦ «Виктория Плаза», в магазине Fast Foot. Заявки на участие в соревнованиях по другим видам спорта подаются до 15 августа на электронную почту: sportzayavka62@yandex.ru. Форму заявки можно скачать по ссылке.

В рамках фестиваля пройдет Кубок России по баскетболу 3×3 среди мужских и женских команд 2018 года. Две лучшие команды мужской категории получат право представлять нашу страну в престижных турнирах мирового тура 3×3.

Кроме того, для зрителей фестиваля организуют музыкальную шоу-программу, выступление битбоксеров и профессиональных диджеев, конкурс по броскам сверху и многое другое. Все желающие смогут принять участие в конкурсах и розыгрышах специальных призов.


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