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13:33, 31 июля 2018 40
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В Новомичуринске поймали мужчину, похитившего люки с улиц города

В Новомичуринске поймали мужчину, похитившего люки с улиц города

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже трех чугунных люков с улиц Новомичуринска. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Люки пропали с колодцев, которые предназначены для ремонта электронных коммуникаций.

Правоохранители выехали по указанным адресам и совместно с работниками коммунальных служб. Открытые колодца оградили, проемы пострадавших колодцев закрыли.

Как предположили полицейские, злоумышленник мог продать люки через пункт приема металлолома. Сотрудники нашли похищенные люки и выяснили, что их в пункт приема вторсырья привез 36-летний местный рабочий.

Мужчину разыскали и задержали.

Полиция установила, что ранним утром злоумышленник по дороге на работу остановился на автомобиле и снял люки с колодцев, чтобы потом продать.

Решается вопрос о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела.


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