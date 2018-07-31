В Новомичуринске поймали мужчину, похитившего люки с улиц города

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже трех чугунных люков с улиц Новомичуринска. Об этом сообщила
Люки пропали с колодцев, которые предназначены для ремонта электронных коммуникаций.
Правоохранители выехали по указанным адресам и совместно с работниками коммунальных служб. Открытые колодца оградили, проемы пострадавших колодцев закрыли.
Как предположили полицейские, злоумышленник мог продать люки через пункт приема металлолома. Сотрудники нашли похищенные люки и выяснили, что их в пункт приема вторсырья привез 36-летний местный рабочий.
Мужчину разыскали и задержали.
Полиция установила, что ранним утром злоумышленник по дороге на работу остановился на автомобиле и снял люки с колодцев, чтобы потом продать.
Решается вопрос о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела.