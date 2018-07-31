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18:48, 31 июля 2018 142
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В Центральноафриканской Республике убили троих россиян

В Центральноафриканской Республике убили троих россиян

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) убили журналиста Орхан Джемаль, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева. Россияне снимали там документальный проект о работе ЧВК «Вагнер», передает «Дождь».

Гибель съемочной группы подтвердили в миссии ООН в ЦАР, а также местные госслужащие.

На данный момент неизвестно, что именно произошло с россиянами. Их остановили на блокпосту, когда они ехали из столицы республики Банги в город. Погибших опознали.

Ранее появилась информация, что в ЦАР погибли трое россиян, у двоих из которых были пресс-карты «Известий». Тела убитых нашли в 23 километрах от Сибута.

Позже в издании сообщили, что на территории ЦАР не было ни одного сотрудника.


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