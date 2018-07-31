В Центральноафриканской Республике убили троих россиян

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) убили журналиста Орхан Джемаль, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева. Россияне снимали там документальный проект о работе ЧВК «Вагнер», передает «
Гибель съемочной группы подтвердили в миссии ООН в ЦАР, а также местные госслужащие.
На данный момент неизвестно, что именно произошло с россиянами. Их остановили на блокпосту, когда они ехали из столицы республики Банги в город. Погибших опознали.
Ранее появилась информация, что в ЦАР погибли трое россиян, у двоих из которых были пресс-карты «Известий». Тела убитых нашли в 23 километрах от Сибута.
Позже в издании сообщили, что на территории ЦАР не было ни одного сотрудника.