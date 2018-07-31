Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:01, 31 июля 2018 932
 0    0

«Там, где клен шумит». В Рязани на Дне города выступит ВИА «Синяя птица»

«Там, где клен шумит». В Рязани на Дне города выступит ВИА «Синяя птица»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани на Дне города выступит ВИА «Синяя птица». Об этом свидетельствует обновленная программа праздника, опубликованная на сайте горадминистрации.

Концерт пройдет на площади Ленина в субботу, 4 августа. Программа:

  • 17:30-19:00 — саундчек Олега Газманова и ВИА «Синяя птица»;
  • 19:00 — концерт Государственного академического Рязанского русского народного хора имени Попова;
  • 20.00 — выступление ВИА «Синяя птица»;
  • 21.00 — выступление Народного артиста России Олега Газманова;
  • 22:00 — фейерверк;
  • 22:10 — шоу танцующих фонтанов.

Напомним, в этом году День города будут отмечать три дня: со 2 по 4 августа. В пятницу 3 августа, на Почтовой пройдет фестиваль «Подбелка».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
12:01, 31 июля 2018
«Там, где клен шумит». В Рязани на Дне города выступит ВИА «Синяя птица»
10:51, 31 июля 2018
На фестивале уличных музыкантов «Подбелка» будет работать восемь сцен
19:21, 30 июля 2018
Рязанцев пригласили поучаствовать в фестивале «Многонациональная Россия»
8:52, 29 июля 2018
В Рязанской области в третий раз прошло «Рановское лето». Фото 2
20:42, 28 июля 2018
Рязанцев ожидает «неделя джаза» 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Несколько поколений «у руля». «Отцы и дети» рязанской «Автоколонны № 1310»

Несколько поколений «у руля». «Отцы и дети» рязанской «Автоколонны № 1310»

«Автоколонна № 1310» — одно из старейших предприятий Рязани, где появились так называемые рабочие династии.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:29, 25 июля 2018 25 871
В ермишинском лесу обнаружили несколько сотен домашних куриц 3
12:44, 29 июля 2018 24 664
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
19:10, 23 июля 2018 21 063
Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина 14
8:19, 27 июля 2018 19 595
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба
13:46, 20 июля 2018 18 334
После ливней в Горроще начал разваливаться дом. Фото 4
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 31.08.2018
Архив голосований
Форум