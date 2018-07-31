«Там, где клен шумит». В Рязани на Дне города выступит ВИА «Синяя птица»

В Рязани на Дне города выступит ВИА «Синяя птица». Об этом свидетельствует обновленная программа праздника, опубликованная на
Концерт пройдет на площади Ленина в субботу, 4 августа. Программа:
- 17:30-19:00 — саундчек Олега Газманова и ВИА «Синяя птица»;
- 19:00 — концерт Государственного академического Рязанского русского народного хора имени Попова;
- 20.00 — выступление ВИА «Синяя птица»;
- 21.00 — выступление Народного артиста России Олега Газманова;
- 22:00 — фейерверк;
- 22:10 — шоу танцующих фонтанов.
Напомним, в этом году День города будут отмечать три дня: со 2 по 4 августа. В пятницу 3 августа, на Почтовой пройдет