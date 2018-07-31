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16:15, 31 июля 2018 337
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СКР завершил расследование в отношении семи обвиняемых делу о пожаре в «Зимней вишне»

СКР завершил расследование в отношении семи обвиняемых делу о пожаре в «Зимней вишне»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

СКР завершил расследование в отношении семи обвиняемых делу о пожаре в «Зимней вишне», сообщил сайт ведомства.

Обвинение предъявлено семи фигурантам. В зависимости от роли каждого им вменяется совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 219, частью 3 статьи 238 и частью 3 статьи 293 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; халатность):

Генеральный и технические директора ОАО «Кемеровский Кондитерский Комбинат Юлия Богданова и Георгий Соболев и управляющая ТЦ «Надежда Судденок» — оказание услуг по содержанию противопожарных систем, не отвечающих требованиям безопасности;

Охранник ООО «Центр защиты» Сергей Антюшин — следствие полагает, что он не выполнил свои обязанности по оповещению о пожаре посетителей;

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации Александр Никитин и директор ООО «Системный интегратор» Игорь Полозиненко — ненадлежащее содержание систем пожарной безопасности;

Начальник караула пожарной части №2 государственного учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» Сергей Генин — ненадлежащее исполнении своих обязанностей по спасению людей из горящего здания.

Потерпевшие, обвиняемые и их защитники вскоре начнут знакомиться с материалами дела. Расследования в отношении еще четверых фигурантов продолжается.

Напомним, пожар, в котором погибли 60 человек, в том числе 37 детей, произошел 25 марта. Огонь распространился на верхнем этаже, где были кинозалы. В результате многие люди оказались заблокированными и не смогли покинуть помещение. После трагедии по всей стране начались массовые проверки пожарной безопасности торговых центров.


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