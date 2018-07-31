СКР завершил расследование в отношении семи обвиняемых делу о пожаре в «Зимней вишне», сообщил сайт ведомства.
Обвинение предъявлено семи фигурантам. В зависимости от роли каждого им вменяется совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 219, частью 3 статьи 238 и частью 3 статьи 293 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; халатность):
Генеральный и технические директора ОАО «Кемеровский Кондитерский Комбинат Юлия Богданова и Георгий Соболев и управляющая ТЦ «Надежда Судденок» — оказание услуг по содержанию противопожарных систем, не отвечающих требованиям безопасности;
Охранник ООО «Центр защиты» Сергей Антюшин — следствие полагает, что он не выполнил свои обязанности по оповещению о пожаре посетителей;
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации Александр Никитин и директор ООО «Системный интегратор» Игорь Полозиненко — ненадлежащее содержание систем пожарной безопасности;
Начальник караула пожарной части №2 государственного учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» Сергей Генин — ненадлежащее исполнении своих обязанностей по спасению людей из горящего здания.
Потерпевшие, обвиняемые и их защитники вскоре начнут знакомиться с материалами дела. Расследования в отношении еще четверых фигурантов продолжается.
Напомним, пожар, в котором погибли 60 человек, в том числе 37 детей, произошел 25 марта. Огонь распространился на верхнем этаже, где были кинозалы. В результате многие люди оказались заблокированными и не смогли покинуть помещение. После трагедии по всей стране начались массовые проверки пожарной безопасности торговых центров.