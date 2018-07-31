Рязанских предпринимателей пригласили на семинар, посвященный закупкам. Мероприятие пройдет в формате деловой игры «Я — поставщик 2018».
Руководитель направления ЭТП «РТС-тендер» Елена Погорелова расскажет об участии в закупках, квотах для малого бизнеса, тендерном кредитовании, процедурах заключения контракта и других моментах ведения бизнеса.
Участники пройдут теоретическое обучение и освоят полученные знания на практике в формате деловой игры.
Программа мероприятия:
- обзор закупок согласно Федеральному закону № 44-ФЗ;
- электронная подпись;
- аккредитация поставщика на электронной площадке;
- перечисление обеспечения заявки/формирование заявки на кредит и подача заявки на участие в электронном аукционе;
- участие в торгах;
- заключение контракта по результатам электронного аукциона, предоставление обеспечения исполнения контракта. Формирование заявки на получение банковской гарантии.
Семинар пройдет 9 августа в конгресс-отеле «Амакс» по адресу: Первомайский проспект, дом №54 (конференц-зал Рязань-1) с 10:00 до 17:00 с перерывом на кофе-брейк.
Участие бесплатное. Желающим необходимо зарегистрироваться по