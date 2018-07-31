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13:30, 31 июля 2018 83

Рязанских предпринимателей пригласили на семинар, посвященный закупкам

Рязанских предпринимателей пригласили на семинар, посвященный закупкам

Рязанских предпринимателей пригласили на семинар, посвященный закупкам. Мероприятие пройдет в формате деловой игры «Я — поставщик 2018».

Руководитель направления ЭТП «РТС-тендер» Елена Погорелова расскажет об участии в закупках, квотах для малого бизнеса, тендерном кредитовании, процедурах заключения контракта и других моментах ведения бизнеса.

Участники пройдут теоретическое обучение и освоят полученные знания на практике в формате деловой игры.

Программа мероприятия:

  • обзор закупок согласно Федеральному закону № 44-ФЗ;
  • электронная подпись;
  • аккредитация поставщика на электронной площадке;
  • перечисление обеспечения заявки/формирование заявки на кредит и подача заявки на участие в электронном аукционе;
  • участие в торгах;
  • заключение контракта по результатам электронного аукциона, предоставление обеспечения исполнения контракта. Формирование заявки на получение банковской гарантии.

Семинар пройдет 9 августа в конгресс-отеле «Амакс» по адресу: Первомайский проспект, дом №54 (конференц-зал Рязань-1) с 10:00 до 17:00 с перерывом на кофе-брейк.

Участие бесплатное. Желающим необходимо зарегистрироваться по ссылке или телефону: 97-17-00.


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