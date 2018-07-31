«Рязаньавтодор» продолжает ремонт областных дорог в штатном режиме

«Рязаньавтодор» завершил работы по ремонту асфальтобетонного покрытия картами следующих дорог области:
- «Заполье — Николаевка» в Шиловском районе;
- «Шацк — Касимов» протяженностью 3,3 км в Сасовском районе;
- «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» протяженностью 5,5 км в Шиловском районе;
- «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» протяженностью 10,695 км в Рязанском районе;
- дороги в Новомичуринске протяженностью 3,6 км;
- «Рязань — Пронск — Скопин» на трех участках протяженностью 6,127 км в Пронском районе.
Кроме того, работы проводятся на дороге «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» протяженностью 4,201 км в Касимовском районе, а также на дорогах районных центров.
Ведется реконструкция дороги от трассы «Южный — Мураевня — Доммузей Семенова — „Тян — Шанского“» к объекту хранения сельхозпродукции в Милославском районе протяженностью 1,14 км.
Также ведется капитальный ремонт дороги от трассы М-6 «Каспий» — Виленка — Каморино" протяженностью 2,3 км в Михайловском районе.
Строятся дороги:
- «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» — Кольдюки — Любовниково" у села Кольдюки Касимовского района протяженностью 1,18 км;
- «Касимов — Новая Деревня — Елатьма — Ардабьево — Дмитриево» (в селе Дмитриево) протяженностью 0,55 км в Касимовском районе;
- «Рыбное (от М-5 „Урал“) — Пальные — Пионерский — Больщое Жоково — граница района» — подъезд: Сапково Рыбновского района протяженностью 3,525 км;
- «Мосолово — Красногвардейский» 1 пусковой комплекс в Шиловском районе протяженностью 1,05 км;
- «Мосолово — Заполье» протяженностью 1,05 км в Шиловском районе.
Ежедневно на дорогах моют, очищают, ремонтируют и заменяют барьерное и тросовое ограждения, дорожные знаки. Устанавливают сигнальные столбики, убирают мусор с проезжей части, полосы отвода и автопавильонов.
Также проводится окоска обочин и откосов, планировка автогрейдером грунтовых обочин.
На дорогах местного значения проводится ямочный ремонт горячим асфальтобетоном и восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми грунтами.
В настоящее время все работы по содержанию автодорог продолжаются в штатном режиме. Телефон диспетчерской АО «Рязаньавтодор»: 44-32-75.