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10:13, 31 июля 2018 589

«Рязаньавтодор» продолжает ремонт областных дорог в штатном режиме

«Рязаньавтодор» продолжает ремонт областных дорог в штатном режиме

«Рязаньавтодор» завершил работы по ремонту асфальтобетонного покрытия картами следующих дорог области:

  • «Заполье — Николаевка» в Шиловском районе;
  • «Шацк — Касимов» протяженностью 3,3 км в Сасовском районе;
  • «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» протяженностью 5,5 км в Шиловском районе;
  • «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» протяженностью 10,695 км в Рязанском районе;
  • дороги в Новомичуринске протяженностью 3,6 км;
  • «Рязань — Пронск — Скопин» на трех участках протяженностью 6,127 км в Пронском районе.

Кроме того, работы проводятся на дороге «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» протяженностью 4,201 км в Касимовском районе, а также на дорогах районных центров.

Ведется реконструкция дороги от трассы «Южный — Мураевня — Доммузей Семенова — „Тян — Шанского“» к объекту хранения сельхозпродукции в Милославском районе протяженностью 1,14 км.

Также ведется капитальный ремонт дороги от трассы М-6 «Каспий» — Виленка — Каморино" протяженностью 2,3 км в Михайловском районе.

Строятся дороги:

  • «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» — Кольдюки — Любовниково" у села Кольдюки Касимовского района протяженностью 1,18 км;
  • «Касимов — Новая Деревня — Елатьма — Ардабьево — Дмитриево» (в селе Дмитриево) протяженностью 0,55 км в Касимовском районе;
  • «Рыбное (от М-5 „Урал“) — Пальные — Пионерский — Больщое Жоково — граница района» — подъезд: Сапково Рыбновского района протяженностью 3,525 км;
  • «Мосолово — Красногвардейский» 1 пусковой комплекс в Шиловском районе протяженностью 1,05 км;
  • «Мосолово — Заполье» протяженностью 1,05 км в Шиловском районе.

Ежедневно на дорогах моют, очищают, ремонтируют и заменяют барьерное и тросовое ограждения, дорожные знаки. Устанавливают сигнальные столбики, убирают мусор с проезжей части, полосы отвода и автопавильонов.

Также проводится окоска обочин и откосов, планировка автогрейдером грунтовых обочин.

На дорогах местного значения проводится ямочный ремонт горячим асфальтобетоном и восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми грунтами.

В настоящее время все работы по содержанию автодорог продолжаются в штатном режиме. Телефон диспетчерской АО «Рязаньавтодор»: 44-32-75.


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