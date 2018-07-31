Родственники погибших на пожаре в «Зимней вишне» потребовали остановить снос ТЦ. Их представители попросили суд оставить объект в списке вещественных доказательств, передает портал
Кемеровчане считают, что в будущем могут понадобиться дополнительные экспертизы. Их обращение рассмотрят 10 августа.
«Почему суд решил отложить рассмотрение на больший срок в ситуации, когда снос идет полным ходом, не вполне понятно. К моменту рассмотрения жалобы от здания может уже ничего не остаться», — прокомментировал один из юристов.
Напомним, пожар, в котором погибли 60 человек, в том числе 37 детей, произошел 25 марта. Огонь распространился на верхнем этаже, где были кинозалы. В результате многие люди оказались заблокированными и не смогли покинуть помещение. После трагедии по всей стране начались массовые проверки пожарной безопасности торговых центров.
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