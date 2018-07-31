Прокуратура потребовала запретить заключенному рязанской колонии получить посылку

Рязанская
Проверка показала, что администрация ИК разрешила одному из осужденных получить дополнительную посылку, несмотря на то, что ему уже доставляли четыре таких передачи.
Рязанский прокурор опротестовал приказ о поощрении заключенного.
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Рязанская
Проверка показала, что администрация ИК разрешила одному из осужденных получить дополнительную посылку, несмотря на то, что ему уже доставляли четыре таких передачи.
Рязанский прокурор опротестовал приказ о поощрении заключенного.
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