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10:10, 31 июля 2018 476
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Прокуратура потребовала запретить заключенному рязанской колонии получить посылку

Прокуратура потребовала запретить заключенному рязанской колонии получить посылку

Рязанская прокуратура проверила исправительную колонию №3. Как пояснили на сайте ведомства, осужденных могут поощрять дополнительными посылками — заключенные имеют право на четыре такие передачи в год.

Проверка показала, что администрация ИК разрешила одному из осужденных получить дополнительную посылку, несмотря на то, что ему уже доставляли четыре таких передачи.

Рязанский прокурор опротестовал приказ о поощрении заключенного.


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