Подросток из Рязани обворовывал пенсионерок, представляясь газовщиком

В Рязани задержали 16-летнего подростка, которого подозревают в краже денег у пенсионерок. Об этом сообщила
В полицию обратилась 89-летняя рязанка. Она рассказала, что к ней пришел молодой человек, представившийся сотрудником газовой службы. Он осмотрел плиту и запросил за работу небольшую сумму. Пенсионерка расплатилась, достав деньги из тайника в своей комнате. «Газовщик» попросил стакан воды, попил и ушел. После этого женщина обнаружила, что у нее пропали 60 тысяч рублей.
Подозреваемого объявили в розыск. В это время похожая ситуация произошла в Москве. Столичные оперативники установили описание автомобиля, на котором мог передвигаться злоумышленник с подельниками.
Машину остановили с Рязани, 16-летнего подростка задержали. Предполагается, что он причастен и к другим аналогичным преступлениям.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.